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تقرير دولي يحذر من تراجع التطعيمات

40 مليون طفل بالعالم معرضون للوفاة بالحصبة

2022-11-24 الساعة 9:07
40 مليون طفل بالعالم معرضون للوفاة بالحصبة
المواطن - متابعة

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حذر تقرير دولي، نُشر أمس الأربعاء، من أن التطعيم ضد الحصبة، يشهد انخفاضًا في جميع أنحاء العالم منذ جائحة كوفيد-19، مما يعرض عشرات ملايين الأطفال لخطر الوفاة.

برامج التطعيم

وقال المسؤول عن برامج التطعيم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إيفريم تيكلي ليمانغو، في بيان، إنه منذ 3 سنوات ونحن ندق ناقوس الخطر بشأن انخفاض معدلات التطعيم وزيادة المخاطر على صحة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

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وتابع: أمامنا نافذة ضيقة لتعويض جرعات التلقيح الفائتة.

تأثير كورونا

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه بسبب جائحة كوفيد-19 تأثرت برامج التحصين بشكل خطير.

وأضاف: وراء كل إحصائية في هذا التقرير هناك طفل معرض لخطر الإصابة بمرض يمكن الوقاية منه.

مخاطر الحصبة

وتسبب الحصبة حمى شديدة وطفحاً جلدياً، وتكون معدية خلال فترة أربعة أيام قبل ظهور الأعراض وبعدها.

وبحسب التقرير المشترك الصادر عن منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سي دي سي، فإنه في عام 2021، فوت نحو 40 مليون طفل جرعة من اللقاح المضاد الحصبة. ومن هنا انخفض معدل التغطية العالمية للتطعيم ضد الحصبة في جرعته الأولى إلى أدنى مستوى له منذ 2008.

أكثر البلدان تأثرًا

ومن بين البلدان التي لديها أكبر عدد من الأطفال غير المحصنين ضد الحصبة: نيجيريا والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وإندونيسيا.

ووفقاً للتقرير فإن التقديرات تشير إلى أن عدد المصابين بالحصبة في 2021 بلغ تسعة ملايين شخص توفي منهم 128 ألفاً.

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