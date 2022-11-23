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بعد انخفاض التطعيمات

40 مليون طفل معرَّضون لـ الحصبة

2022-11-23 الساعة 11:16
40 مليون طفل معرَّضون لـ الحصبة
المواطن - متابعة

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قالت منظمة الصحة العالمية: إن 40 مليون طفل معرَّضون لخطر الإصابة بالحصبة، خاصة بعد انخفاض معدلات التطعيم ضد الحصبة منذ بداية جائحة كورونا.

40 مليون طفل فاتهم التطعيم

جاء ذلك من خلال تقرير مشترك أصدره مركز المنظمة للسيطرة علي الأمراض والمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، حيث خرج التقرير بأن 40 مليون طفل فاتتهم جرعة لقاح الحصبة، حيث فقد 25 مليون طفل جرعتهم الأولى، وفقد 14,7 مليون طفل جرعتهم الثانية، مما يمثِّل انتكاسة كبيرة في التقدم العالمي نحو القضاء على الحصبة، مع الانخفاض في نسب التلقيح، وتراجع مراقبة الحصبة، واستمرار الانقطاعات والتأخيرات في أنشطة التحصين.

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لفت التقرير إلى أن عام 2021 شهد 9 ملايين حالة إصابة بالحصبة، و128 ألف حالة وفاة، وتفشى تفشيًا مدمرًا واسعَ النطاق في 22 دولة في جميع الأقاليم.

الوضع خطير

من جانبه، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم: إن الوضعَ خطير، حيث تمثِّل الحصبة أحدَ أكثر الفيروسات المعدية للإنسان، ويمكن الوقاية منها بالتطعيم، مؤكدًا الحاجةَ إلى تغطية التلقيح بالحركتين بنسبة 95% أو أكثر؛ لتكوين المناعة الجماعية وحماية المجتمعات.

بين أدهانوم أن 81% فقط من الأطفال يتلقَّون الجرعة الأولى من اللقاح، و71% يتلقون الجرعة الثانية، وهي أقل معدلات تطعيم ضد الحصبة منذ عام 2008م.

وأكد أدهانوم أهمية إعادة برامج التحصين إلى مسارها، وتلقيح كل الأطفال ضد الحصبة.

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