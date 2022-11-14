41 وظيفة بـ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

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– ممرض قانوني (7 وظائف).
– فني التنظير الباطني (6 وظائف).
– فني تخطيط قلب – قسم الطوارئ (3 وظائف).
– فني بصريات – قسم العيون.
– فني مختبرات (6 وظائف).
– صيدلي (11 وظيفة).
– فني طب طوارئ (7 وظائف).
– فني تقنية القلب أول.
– التقديم على الوظائف مُتاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20 الموافق 2022/11/14 .
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