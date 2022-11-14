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لحملة مؤهل الدبلوم فأعلى

41 وظيفة بـ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

2022-11-14 الساعة 9:12
41 وظيفة بـ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
المواطن - الرياض

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أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض من خلال موقع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة (بوابة التوظيف) توفر 41 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– ممرض قانوني (7 وظائف).

– فني التنظير الباطني (6 وظائف).

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– فني تخطيط قلب – قسم الطوارئ (3 وظائف).

– فني بصريات – قسم العيون.

– فني مختبرات (6 وظائف).

– صيدلي (11 وظيفة).

– فني طب طوارئ (7 وظائف).

– فني تقنية القلب أول.

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف مُتاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20 الموافق 2022/11/14 .

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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