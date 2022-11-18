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استراتيجية الـ5 سنوات القادمة

48 مليار ريال تكلفة تطوير القطاع الصحي

2022-11-18 الساعة 12:56
48 مليار ريال تكلفة تطوير القطاع الصحي
المواطن - الرياض

قال د. إبراهيم العمر – وكيل وزارة الصحة لتنمية الاستثمار الصحي: إن إستراتيجية تحول وزارة الصحة خرجت ممكنات كبيرة تخدم هذا القطاع.

تابع العمر، من أهم تلك المخرجات مشاركة القطاع الخاص.

واستطرد وكيل وزارة الصحة: الإستراتيجية الخاصة بالتحول خلال الـ 5 سنوات القادمة تتمثل في 48 مليار ريال من خلال حوالي 112 مشروعًا.

أوضح العمر أن مشاريع الصحة تتمثل في مراكز الرعاية الصحية ومراكز التأهيل النفسي وغيرها من المراكز الصحية في جميع مناطق المملكة.

ولفت العمر إلى أن القصيم سيكون لها نصيب من تلك المشاريع الصحية.

برنامج تحول

وفق رؤية المملكة 2030، يهدف برنامج تحول وزارة الصحة إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا، يقوم على صحة الفرد والمجتمع (بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر).

يعتمد البرنامج على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض، فضلًا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الصحية، والتركيز على رضا المستفيدين عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية القائمة على الأدلة، وإنشاء وتمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة التي تغطي جميع مناطق المملكة من خلال تفعيل الشراء الهادف للخدمات، وتعزيز الوعي المجتمعي بحركة المرور والسلامة، كما يعمل برنامج تحول القطاع الصحي على المواءمة والتنسيق بين جميع جهات القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك المواءمة والربط مع الأهداف الوطنية الإستراتيجية خلال رحلة التحول.

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