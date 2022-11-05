491 وظيفة لدى وزارة الشؤون الإسلامية

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض دعوة الراغبين في شغل 491 وظيفة بمدينة الرياض لوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية ونظام المكافآت، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.