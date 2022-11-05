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بمسمى إمام ومؤذن للعمل بالرياض

491 وظيفة لدى وزارة الشؤون الإسلامية

2022-11-05 الساعة 3:06
491 وظيفة لدى وزارة الشؤون الإسلامية
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض دعوة الراغبين في شغل 491 وظيفة بمدينة الرياض لوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية ونظام المكافآت، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. 

الوظائف المتاحة:

1- إمام.
2- مؤذن.

تفاصيل الوظائف:

  • راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.
  • راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.
  • أو على نظام المكافآت.

المؤهلات المطلوبة:

  •  شهادة الثانوية العامة فأعلى.
  • الشروط العامة:
  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  • حسن السيرة والسلوك.
  • اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.
  • لا يقل العمل عن 18 سنة.
  •  لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).
  • لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

مكان العمل:

منطقة الرياض.
بيان المساجد (PDF): (اضغط هنا) او (اضغط هنا)

موعد التقديم:

– متاح حالياً ويستمر حتى تاريخ 2022/11/26م.

طريقة التقديم:

– التقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض (حي الغرابي) خلال الفترة الموضحة أعلاه.

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