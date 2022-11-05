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إضافة لـ500 إعلامي

5 آلاف مشارك في مهرجان الإذاعة والتلفزيون

2022-11-06 الساعة 9:03
5 آلاف مشارك في مهرجان الإذاعة والتلفزيون
المواطن - الرياض

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كشفت اللجنة المنظمة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينطلق في التاسع من نوفمبر الجاري بالرياض، عن تسجيل رقم قياسي جديد؛ حيث سجّل بموقع المهرجان الإلكتروني ما يقارب من خمسة آلاف مشارك لحضور فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى 500 إعلامي من مختلف أنحاء العالم.

فترة المهرجان:

ويقام المهرجان في نسخته- الثانية والعشرين- بمدينة الرياض في الفترة بين 9- 12 نوفمبر 2022.

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ويجمع مهرجان الإذاعة والتلفزيون المبدعين العرب والمسؤولين والمهنيين العاملين في القطاع السمعي والبصري والفاعلين في مجال الصوت والصورة والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة.

مشاركة كبيرة:

ويضم المهرجان معرض الأسبو للإذاعة والتلفزيون، بمشاركة الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة، والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنّعة للتجهيزات التقنية والمدمجة، وشركات الإنتاج الإعلامي.

ويفتتح المهرجان في قلب العاصمة الرياض بفندق هيلتون المطار بحفل فني كبير، يكرَّم فيه عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي أثرت الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة لأعوامٍ عدة، إضافة إلى إقامة حفل غنائي في اليوم الأول، يحضره عدد كبير من الإعلاميين والمتخصصين الذين يشاركون في أعمال المهرجان.

كما يتوج مهرجان الإذاعة والتلفزيون الفائزين بالمسابقات التلفزيونية والإذاعية، حيث تعلن اللجان النوعية الفائزين بـ60 جائزة ما بين ذهبية وفضية، بينها 32 جائزة تلفزيونية في المسابقات الرئيسية والموازية، و32جائزة إذاعية.

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