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عدا ذلك تُضاف كتابع

5 حالات لاحتساب المتزوجة كمستفيد في حساب المواطن

2022-11-25 الساعة 7:04
5 حالات لاحتساب المتزوجة كمستفيد في حساب المواطن
المواطن - الرياض

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تفاعل حساب المواطن مع استفسارات لمواطنين بشأن احتساب المرأة المتزوجة المقيمة مع والدها في دعم البرنامج.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين لحساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي مع إرفاق المستندات التي تثبت الحالات التالية:

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حالات تسجيل المتزوجة

– المرأة المهجورة

– المتزوجة من غير سعودي

– عائلة السجين

– عائلة فاقد الأهلية

– المرأة التي زوجها غائب

وأوضح البرنامج أنه في حال لم تكن المرأة المتزوجة ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

من هم التابعون؟

كشف حساب مركز خدمة المستفيدين لحساب المواطن على “تويتر” بأن التابعين في حساب المستفيد ينقسمون إلى فئتين؛ الفئة الأولى هم أفراد الأسرة كالزوجة، والزوج والأبناء من الدرجة الأولى؛ والفئة الثانية هم المعالون كالوالدين، والإخوة، والمحتضن، شرط أن يحق للمستفيد إعالتهم، أو ولايتهم، أو احتضانهم قانونيًّا.

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