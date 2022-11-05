5 خطوات لتحديث بيانات المنشأة في السجل التجاري

دعت وزارة التجارة المنشآت التجارية، اليوم الثلاثاء، من مؤسسات وشركات إلى المبادرة بتحديث بيانات المنشأة في السجل التجاري.

خطوات التحديث

وبينت الوزارة أن تحديث بيانات المنشأة في السجل التجاري يشمل تحديث اسم مدير ومالك المنشأة، وبيانات التواصل (رقم الجوال والبريد الإلكتروني)، وتحديث العنوان الوطني، وتحديث الأنشطة التجارية، وتحديث رأس المال.

وكشفت الوزارة أن عدم تحديث بيانات السجل التجاري للمنشأة، يعرض المنشأة لغرامات مالية.

ويمكن تحديث البيانات من خلال الرابط هنا