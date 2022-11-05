5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية

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أعلنت وزارة الصحة خطوات حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية، من خلال 5 خطوات، عبر تطبيق صحتي.
وفي وقت سابق، أوصت وزارة الصحة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح؛ نتيجة الخطر المضاعف لإصابتهم بهذا المرض، نظرًا لضعف الجهاز المناعي لديهم.
وبينت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري، وأمراض الصدر (الربو)، وأمراض القلب.