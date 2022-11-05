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عبر تطبيق صحتي

5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية

2022-11-28 الساعة 12:58
5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة خطوات حجز لقاح الإنفلونزا الموسمية، من خلال 5 خطوات، عبر تطبيق صحتي.

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جاءت الخطوات كالتالي:

  • حمل تطبيق صحتي وقم بتسجيل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.
  • اختر المواعيد لحجز موعد.
  • اختر حجز موعد.
  • يمكنك تحديد الخدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية.
  • أكمل الطلب بالضغط على التالي.

الفئات الأكثر عرضة

وفي وقت سابق، أوصت وزارة الصحة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح؛ نتيجة الخطر المضاعف لإصابتهم بهذا المرض، نظرًا لضعف الجهاز المناعي لديهم.

وبينت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، والنساء الحوامل، والمصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري، وأمراض الصدر (الربو)، وأمراض القلب.

 

 

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