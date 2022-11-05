5 دول من أوروبا تفقد ربع سكانها في 2050

سلطت صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على 5 دول أوروبية ستفقد نحو ربع سكانها، وتحديدًا 23% منهم وذلك بحلول عام 2050 بحسب التقديرات الأخيرة، ومنهم لاتفيا وأوكرانيا.

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من نصف دول أوروبا البالغ عددها 52 دولة سينخفض تعداد سكانها، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وبولندا وألمانيا، وهناك 5 دول وهم بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وصربيا وأوكرانيا سيفقدون 20% من تعداد السكان.

مشكلة وجودية

ولاتفيا كمثال، فقدت بالفعل 30% من عدد السكان منذ عام 1990، وقال إيمانتس باراديكس، مستشار الحكومة: إنها مشكلة وجودية، على كل أمة أن يتجدد شبابها أما لاتفيا فستبقى دون عدد كاف من اللاتفيين.

عوامل التدهور

أحد العوامل الكامنة وراء هذا التدهور الدراماتيكي هو عامل يشمل جميع أنحاء العالم الصناعي وهو تتدهور معدلات الخصوبة، حيث يعيش ثلثا سكان العالم الآن في بلدان يقل معدل المواليد فيها عن 2.1 مولود لكل امرأة.

أما في الدول الخمس فإن معدل المواليد كان 1.57 طفل لكل امرأة، وهو رقم يُترجم إلى 17.420 طفلًا سنويًا مقابل 40 ألف أو أكثر سنويًا في أيام الاتحاد السوفيتي أواخر الثمانينيات.

من ضمن العوامل الأخرى الهجرة، فالعديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي تعاني من موجات متتالية من الهجرة، حيث يغادر الشباب للمزيد المال في الخارج.

وبحسب المكتب الإحصائي المركزي لدولة لاتفيا، فإنه في عام 2021، كان معدل الوفيات بين السكان ضعف معدل المواليد، وتسعى الحكومة إلى التخطيط لزيادة معدل المواليد داخل الدولة وعودة أكثر من 300 ألف من مواطنيها من الخارج.