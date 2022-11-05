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5 علامات تدل على عدم الثقة بالنفس

2022-11-11 الساعة 1:59
5 علامات تدل على عدم الثقة بالنفس
المواطن - متابعة

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شرحت مختصة، 5 علامات، تدل على عدم ثقة الإنسان بنفسه.

أهم العلامات

وأفادت خلال مقطع فيديو نشرته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن من أهم علامات عدم ثقتك بنفسك، أن تستمد ثقتك بنفسك من آراء الآخرين، فإذا أثنوا عليك تشعر بالسعادة، وتتأثر بشدة إذا تعرضت للذم.

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وأضافت المختصة، قائلة: غير الواثق بنفسه يتكلم بصورة سلبية عن نفسه سواء بالفكاهة أو التنكيت، وأيضًا يقارن نفسه دائمًا بالآخرين سواء بالشكل الخارجي أو الإنجازات.

الخجل المفرط

وتابعت، كما تشعر بأنك شخص غير جيد مهما أنجزت، وآخر علامة تدل على عدم ثقتك في نفسك يكون لديك خجل مفرط جدًّا يمنعك من التحدث أمام الآخرين.

وأشارت المختصة إلى أن أغلب هذه المشاكل الخاصة بعدم الثقة بالنفس تكون مرتبطة بالمشاعر، لذلك من الممكن أن تنظف مشاعرك للتخلص من الصدمات التي تجعل منك شخصًا غير واثق من نفسه.

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