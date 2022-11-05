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منها الحكة والجروح والتقرحات

5 علامات غير شائعة تعني الإصابة بالسكري

2022-11-21 الساعة 12:39
5 علامات غير شائعة تعني الإصابة بالسكري
المواطن - متابعة

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يظهر على مرضى السكري أعراض شائعة تؤكد إصابتهم بالمرض، ومنها الشعور بالعطش، والتبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل، والشعور بالتعب الشديد وفقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات.

بالإضافة إلى هذه الأعراض، هناك أيضًا علامات “مفاجئة” أخرى يمكن ملاحظتها في مرضى السكري، وهي:

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4 حالات لا يحتسب فيها الحد الأدنى للأجر

1 – مشكلات الحكة

تعد الحكة إحدى العلامات المدهشة هي الحكة التناسلية أو مرض القلاع. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): إن الذين يعانون من مرض السكري غير الخاضع للسيطرة بشكل سيئ قد يعانون من هذه الحالة؛ لأن المستويات المرتفعة من السكر في الدم تعني أيضًا مستويات عالية في أجزاء أخرى من الجسم مثل العرق واللعاب والبول. وقد تنمو الخميرة بعد ذلك، ما يعني أن ينتهي الأمر بالمرضى مع مرض القلاع.

2- الجروح والتقرحات

يقول الخبراء الصحيون في عيادة “هيلث بارتنرز” في بلومنغتون، إنديانا: لا يتمكن جهاز المناعة لدى مرضى السكري من السيطرة على جروح الجلد والالتهابات.

وأضافوا أن “ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يغير كيمياء الدم بطرق تقلل من دفاعات الجسم وتجعل جهاز المناعة يعمل بشكل أبطأ”.

وقالوا: إن هذا بدوره يعني أن الجروح والتقرحات ستستغرق وقتًا أطول للشفاء.

3- ضبابية العين

تعد الرؤية الضبابية هي أيضًا عارض شائع لدى مرضى السكري. وقال الخبراء في مركز John Hopkins Medicine: إن مرض السكري يمكن أن يتلف البقعة (أو البقعة الصفراء)، وهي مركز الشبكية الذي يوفر الرؤية المستقيمة.

4- اضطرابات الجلد

تتكرر الاضطرابات الجلدية بين مرضى السكر بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يؤثر على الأوعية الدموية والأعصاب.

ويعد الشواك الأسود (AN) الأكثر شيوعًا في الأشخاص قبل التشخيص، وهو حالة مرضية تتسم بوجود مناطق داكنة وسميكة ومخملية في ثنايا الجسم وتجاعيده. ويؤثر ذلك في الغالب في الإبطين والأربية والرقبة.

5- تساقط الشعر

أفادت باربي سيرفوني، أخصائية التغذية ورعاية وتعليم مرض السكري، أن أحد الأعراض “المفاجئة” لمرض السكري يمكن أن يكون تساقط الشعر.

وقالت عبر موقع VeryWell: “غالبًا ما يرتبط تساقط الشعر بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني. ويُعتقد أن بعض المشكلات التي يسببها مرض السكري قد تؤدي إلى تساقط الشعر، بما في ذلك اضطراب في الجهاز المناعي يسمى داء الثعلبة، وضعف الدورة الدموية، وارتفاع نسبة السكر في الدم”.

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