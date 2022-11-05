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المنتخب السعودي يُعاني من كثرة الإصابات

5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل مواجهة المكسيك

2022-11-28 الساعة 7:27
5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل مواجهة المكسيك
المواطن - الرياض

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أربكت الإصابات حسابات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل مواجهة منتخب المكسيك الحاسمة بعد غد الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.

غيابات مؤثرة لـ رينارد 

ويدخل الأخضر مباراة المكسيك، وهو يفتقد لخدمات كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني بسبب الإصابة أمام الأرجنتين بينما يغيب عبدالإله المالكي عن مواجهة المكسيك للإيقاف وعانى بالأمس، كل من محمد البريك ونواف العابد من الإصابة.

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الغيابات الـ5 قد تُربك حسابات المدرب الفرنسي الراغب في تجهيز البدائل على أعلى مستوى من أجل حسم النقاط الثلاث ضد المكسيك، والتأهل لدور ثمن النهائي في المونديال القطري.

التشكيل المتوقع

وفي ظل الغيابات الخمسة سيكون رينارد مجبرًا على اختيار تشكيل متوقع لـ الأخضر أمام المكسيك مكونًا من: ” محمد العويس، سلطان الغنام، علي البليهي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، سالم الدوسري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، فراس البريكان، صالح الشهري”.

وتأمل الجماهير في مواصلة تألق الأخضر مع المدير الفني هيرفي رينارد، وتجاوز عقبة منتخب المكسيك الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022.

ويطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل إلى منافسات دور الـ16 في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد الوصول لدور ثمن النهائي في مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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