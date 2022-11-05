5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

كشف استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجهموم عن موانع أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية.

موانع قليلة

وقال باجهموم خلال تصريحات لنشرة “التاسعة” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن الموانع من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية قليلة ومعظمها مؤقتة.

وأضاف “فعلى سبيل المثال من لديه حساسية مفرطة من اللقاح نفسه يعد هذا مانعًا أساسيًا، وبعض الحساسية من البيض تعد من الموانع أيضًا”.

وأشار استشاري الأمراض المعدية “أما من يعانون من وجود حرارة مرتفعة أو التهاب فينصح تأجيل أخذ اللقاح حتى يعودون لحالتهم الطبيعية، وكذلك الأطفال الأقل من 6 أشهر ، والأشخاص الذين لديهم بعض الأمراض العصبية مثل متلازمة جلين باريه وهي حالات نادرة”.

عمل اللقاح

وأوضح أن اللقاح يبدأ فعاليته ضد الإنفلونزا والعمل على الجهاز المناعي للإنسان من خلال 7 إلى 10 أيام من التطعيم.

وأشار إلى أنه من الممكن الإصابة بالإنفلونزا بعد أخذ التطعيم، مؤكدًا أن أخذ اللقاح يعد وقاية من العدوى، لكن هناك نسبة لا تتجاوز 10% تصاب وتكون أعراضها خفيفة، إذ يكون الجهاز المناعي وفر أجسامًا مضادة ضدها.