5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟
كشف استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجهموم عن موانع أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية.
فيديو | هل هناك موانع لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية؟
تعرف عليها مع استشاري الأمراض المعدية د. وائل باجهموم#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/FAzYzY5bMB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2022
وقال باجهموم خلال تصريحات لنشرة “التاسعة” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن الموانع من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية قليلة ومعظمها مؤقتة.
وأضاف “فعلى سبيل المثال من لديه حساسية مفرطة من اللقاح نفسه يعد هذا مانعًا أساسيًا، وبعض الحساسية من البيض تعد من الموانع أيضًا”.
وأشار استشاري الأمراض المعدية “أما من يعانون من وجود حرارة مرتفعة أو التهاب فينصح تأجيل أخذ اللقاح حتى يعودون لحالتهم الطبيعية، وكذلك الأطفال الأقل من 6 أشهر ، والأشخاص الذين لديهم بعض الأمراض العصبية مثل متلازمة جلين باريه وهي حالات نادرة”.
وأوضح أن اللقاح يبدأ فعاليته ضد الإنفلونزا والعمل على الجهاز المناعي للإنسان من خلال 7 إلى 10 أيام من التطعيم.
وأشار إلى أنه من الممكن الإصابة بالإنفلونزا بعد أخذ التطعيم، مؤكدًا أن أخذ اللقاح يعد وقاية من العدوى، لكن هناك نسبة لا تتجاوز 10% تصاب وتكون أعراضها خفيفة، إذ يكون الجهاز المناعي وفر أجسامًا مضادة ضدها.