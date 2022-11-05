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ضمن منافسات الجولة الـ14

5 مباريات اليوم بـ الدوري الألماني

2022-11-09 الساعة 6:41
5 مباريات اليوم بـ الدوري الألماني
المواطن - محمد سمعه

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تُختتم مباريات الجولة الـ14 من الدوري الألماني اليوم الأربعاء بإقامة 5 مباريات.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي كولن وباير ليفركوزن في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وتنطلق 4 مباريات في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة وهم ” شالكة ضد ماينز، آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم، يونيون برلين ضد أوجسبورج، لايبزيج ضد فرايبورج”.

الدوري الألماني 

وفي لقاءات أمس الثلاثاء، فاز فولفسبورج على نادي بوروسيا دورتموند بثنائية دون رد، وفاز بايرن ميونخ على فيردر بريمن بسداسية مقابل هدف، أما شتوتجارت ففاز على نادي هيرتا برلين بثنائية مقابل هدف، بينما فاز نادي بوخوم على بوروسيا مونشنجلادباخ بثنائية مقابل هدف.

وفي وقت سابق، كشف نادي بايرن ميونخ، اليوم، تفاصيل إصابة نجمه السنغالي ساديو ماني، بعد أن تعرض لها في مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن أمس في الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

الدوري الالماني
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayernEN

إصابة ماني

وجاء في بيان البايرن أن ماني صاحب الـ30 عامًا يُعاني من إصابة في أوتار الساق اليمنى، ليغيب عن مواجهة شالكة في الجولة الـ15 من الدوري السبت المقبل.

السنغالي ساديو ماني
ماني

ولم يكشف البايرن مدة غياب اللاعب، مضيفًا أنه يُخبر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بتطورات إصابة ماني أولًا بأول.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأربعاء: “يعاني ماني بالفعل من إصابة قوية في أوتار الركبة، ومن المتوقع أن يغيب لعدة أسابيع عن الملاعب، وبالتالي لن يتواجد في مونديال قطر”.

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