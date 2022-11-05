5 مناطق بمشروع تطوير كورنيش الدمام

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اقترب موعد طرح مشروع تطوير كورنيش الدمام على مساحة 610 آلاف متر مربع، بحسب ما أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء.
وأوضحت أمانة الشرقية، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المشروع يضم 5 مناطق أساسية للعائلات والاحتفالات والرياضة والاستجمام، بالإضافة إلى ساحة عامة ومنطقة فعاليات ثقافية.
يأتي تطوير كورنيش الدمام ضمن مشاريع المنطقة الشرقية للارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، وتماشيًا مع الرؤية الإستراتيجية للمملكة 2030.
ويضم المشروع عددًا من المرافق والخدمات، من بينها الجامع الوسطى وألعاب مخصصة للأطفال وممر دراجات هوائية وأجهزة للتمارين والرياضة، كما يضم ساحات مخصصة للأعمال الفنية بإطلالة بانورامية.