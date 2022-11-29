50 مليار ريال لتطوير وجهات ترفيهية في السعودية

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن عزمها استثمار أكثر من 50 مليار ريال بهدف بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية فريدة في 14 مدينة حول المملكة، مع بدء الشركة بأعمال التشييد في وجهتها الترفيهية في حي “الحمراء” بمدينة الرياض.

لتنويع مصادر الدخل

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة، والجهود الساعية لترسيخ مكانة القطاع كركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل، واستحداث الوظائف، والمساهمة في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى دعم تمكين المدن السعودية للحصول على مكانة أفضل ضمن المدن العالمية.

تشغيل أكثر من 21 وجهة ترفيهية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية “SEVEN” عبدالله بن ناصر الداود، أنهم يعملون على المساهمة في بناء مستقبل قطاع الترفيه من خلال تطوير وتشغيل أكثر من 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة حول المملكة والتي ستعمل على تعزيز التجارب الفريدة لسكان المملكة، والتعاون مع أشهر الشركات على مستوى العالم في مجال الترفيه.

وأضاف” نؤمن بأن قطاع الترفيه في المملكة زاخرٌ بالفرص، ويتنامى دوره في الاقتصاد المحلي، وأنه يشكل أساساً راسخاً لخلق الوظائف، حيث إنه يعد محركاً قوياً للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى”، مبيناً أنهم سيعملون على تقديم العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتطوير الكفاءات السعودية، وتوطين الخبرات الفنية ونقل المعرفة عبر الشراكات العالمية، والاستمرار في بناء وجهات ومناطق ترفيهية لا مثيل لها.

حي الحمراء

قد باشرت شركة SEVEN أعمال التشييد لإحدى وجهاتها الترفيهية والواقعة في حي “الحمراء” بالرياض باستثمار تفوق قيمته 3 مليارات ريال، حيث يحتل المشروع الجديد، الذي تتجاوز مساحة أرضه 90 ألف متر مربع وبمساحة بناء تبلغ 167 ألف متر مربع ، موقعاً استراتيجياً عند تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق الملك عبد الله، ويُتوقع أن يصل عدد زواره إلى 6 ملايين زائر سنوياً عبر توفير مناطق ترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية.

ويضم مشروع حي “الحمراء” عجلة مشاهدة دوارة داخلية، ومنطقة ركوب الأمواج الداخلي، وصالات البولينج التي تتضمن 10 مسارات مذهلة، ومنطقة التحليق الهوائي الداخلي المليئة بالتحدي والإثارة، ومسارات سباقات السيارات الكهربائية “كارتينج”، إلى جانب دور سينما، ومطاعم ومقاهي ومتاجر تجزئة بعلامات تجارية محلية وعالمية.

ومع امتلاكها شراكات مع عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع الترفيه، ستضم الوجهة الترفيهية في حي الحمراء العديد من مناطق الجذب تعد الأولى من نوعها في العالم، والتي سيتم تطويرها عبر شراكات عالمية، بما في ذلك مركز المغامرات الداخلي منDiscovery ، المعلَم الترفيهي التعليمي الذي يتيح لرواده تجربة غامرة عبر الاستكشاف واللعب والتعليم؛ في حين ستتيح تجربة Clip ‘n Climb لعشاق التسلق 40 تحدياً فريداً مناسبة للزوار من كافة الأعمار؛ أما Transformers، فتعد الزوار بتجارب حافلة بالتشويق والمتعة التي لا تضاهى.