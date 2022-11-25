55 حافلة لنقل أكثر من 20 ألف مشجع سعودي

قال متحدث الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، إن الهيئة تواصل جهودها مع الجهات المعنية لتسهيل رحلات المشجعين الراغبين في حضور المونديال في قطر عبر منفذ سلوى الحدودي.

رحلة المشجعين

وأوضح الزويد خلال مداخلة لبرنامج “النهار” على “الإخبارية” أنه منذ انطلاق خدمة النقل الترددي، تم نقل أكثر من 20 ألف مشجع عبر 750 رحلة مجانية، وذلك من خلال تخصيص 55 حافلة مهيأة بأعلى وسائل السلامة والراحة لضمان جودة الرحلة المقدمة، ورغم كونها مجانية ولكنها تحتاج للحجز المسبق.

مباراة الغد

تأتي الاستعدادات تزامنًا مع مباراة المنتخب السعودي والمنتخب البولندي غدًا، يسعى منتخب الأخضر غدًا لتحقيق أول فوز على منتخب بولندا في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تُقام مباراة الغد بينهما في الجولة الثانية بدور المجموعات في نهائيات كأس العالم بقطر.