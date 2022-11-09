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57 مليون ريال صافي أرباح الغاز

2022-11-09 الساعة 12:09
57 مليون ريال صافي أرباح الغاز
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية اليوم النتائج المالية للربع الثالث من 2022 حيث سجلت أرباحاً بلغت 57 مليون ريال مقابل أرباح 36.5 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021، بارتفاع 56 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الارتفاع في صافى الربح يعود بشكل رئيس إلى “ارتفاع مجمل الربح بأربعة ملايين ريال بسبب ارتفاع الإيرادات، انخفاض المصاريف التشغيلية بخمسة ملايين ريال، وارتفاع الإيرادات الأخرى بـ17 مليون ريال، وأيضا انخفاض مصروف الزكاة بمليون ريال”.

كما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 159.4 مليون ريال خلال الفترة الحالية (تسعة أشهر) مقارنة بصافي ربح بلغ 157.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 1.27 في المائة.

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