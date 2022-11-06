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تم إحالتهم إلى النيابة العامة

6 أشخاص ارتكبوا حوادث سطو وسلب بقبضة الأمن

2022-11-15 الساعة 3:22
6 أشخاص ارتكبوا حوادث سطو وسلب بقبضة الأمن
المواطن - الرياض

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أعلن الأمن العام، أن شرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على (6) أشخاص لارتكابهم حوادث سطو وسلب.

سطو وسلب

وبشأن التفاصيل، قبضت شرطة الرياض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية ومواطن، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية ومرافق عامة وسلب ما تحويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

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وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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