6 أشخاص ارتكبوا حوادث سطو وسلب بقبضة الأمن

أعلن الأمن العام، أن شرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على (6) أشخاص لارتكابهم حوادث سطو وسلب.

سطو وسلب

وبشأن التفاصيل، قبضت شرطة الرياض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية ومواطن، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية ومرافق عامة وسلب ما تحويه والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

إحالة للنيابة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.