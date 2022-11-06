6 أيام من الفعاليات المتنوعة في موسم الرياض

أعلن موسم الرياض 2022، عن 6 أيام من الفعاليات المتنوعة بموسم الرياض 2022، وذلك خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

6 أيام

وقال موسم الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: 6 أيام من الفعاليات الممتعة لكل مناطق موسم الرياض.

ونشر الحساب مقطع فيديو يتضمن أفضل الفعاليات بالمناطق الترفيهية، ومنها بوليفارد وورلد، بوليفارد رياض سيتي، حفلات موسم الرياض، ونتر ووندرلاند، حديقة السويدي، حديقة الحيوان بالرياض، وغيرها من المناطق ذات التجارب الفريدة.

موسم الرياض 2022

يتضمن موسم الرياض هذا العام 15 منطقة ترفيهية، من أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.