6 تنبيهات أثناء هطول الأمطار في المنطقة الغربية

نشرت إمارة مكة المكرمة عددًا من التنويهات للمواطنين لتوخي الحذر أثناء هطول الأمطار.

وقالت الإمارة في بيان لها على موقع تويتر، اليوم الخميس:

لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

عدم الاقتراب من تجمعات المياه.

اتبع المسارات والطرق الرئيسية والمستخدمة قدر الإمكان.

لا تجازف بتجاوز مجاري السيول لأنه يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة.

قد تغطي المياه جسرُا أو طريقصا مكسرًا فليزم الحزر والانتباه .

عدم ترك الاطفال يلبعون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم مقدمًا، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية سلامة المواطنين على الطرق السريعة، مناشدة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.