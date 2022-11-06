6 خطوات للتحكم بـ الكوليسترول في الدم

كشفت مدينة الملك سعود الطبية طريقة التحكم في كوليسترول الدم.

وقالت المدينة خلال إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية، بموقع تويتر: إن طريقة التحكم في كوليسترول الدم من خلال الخطوات التالية:

1- الابتعاد عن التدخين.

2- ممارسة النشاطات البدنية باستمرار.

3- التقليل من كميات الدهون المشبعة.

4- تناول الفواكه والخضراوات.

5- تناول الحبوب الكاملة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

6- الحرص على تقليل كمية الملح في الطعام للحد من ارتفاع ضغط الدم.

الأمراض التي لا تعالجها المضادات

وفي وقت سابق، كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن مجموعة من الأمراض لا تعالجها المضادات الحيوية، أهمها نزلات البرد والإنفلونزا.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته مدينة الملك سعود الطبية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت مدينة الملك سعود الطبية: إن هناك أمراضًا لا تعالجها المضادات الحيوية وهي:

1- نزلات البرد والإنفلونزا.

2- التهاب الحلق الفيروسي.

وأضافت أن مقاومة المضادات الحيوية تنشأ من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وعدم الالتزام بتعليمات الطبيب ومدة العلاج، والإفراط في استخدام المضادات الحيوية بتربية الأسماك والماشية.