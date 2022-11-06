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بعد مواجهة بولندا

6 ركلات جزاء لـ منتخب السعودية بالمونديال

2022-11-27 الساعة 10:19
6 ركلات جزاء لـ منتخب السعودية بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

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يأمل منتخب السعودية الأول لكرة القدم في الظهور بشكل مميز ضد المكسيك، وتحقيق الفوز؛ لخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 في كأس العالم 2022.

منتخب السعودية ضد بولندا

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد بولندا بالأمس، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال 2022، وخسر الأخضر بهدفين دون رد.

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وأهدر لاعبو الأخضر العديد من الفرص أمام بولندا، كما اُحتسبت ركلة جزاء قبل دقائق على نهاية الشوط الأول، سددها سالم الدوسري، إلا أن حارس المرمى فويتشيك تشيزني تصدى لها، كما أبعد متابعة محمد البريك.

السعودية وبولندا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

ركلات جزاء الأخضر

وتُعد ركلة الجزاء التي اُحتسبت لصالح منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد بولندا هي السادسة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وتعود أول ركلة إلى مباراة المغرب في مونديال 1994، وسددها سامي الجابر بنجاح.

سامي الجابر
الجابر – المصدر @fifaworldcup_ar

وحصل الأخضر على ركلتي جزاء في كأس العالم 1998، ضد منتخب جنوب إفريقيا، ونجح سامي الجابر ويوسف الثنيان في تسجيلهما، ولم تحصل السعودية على أي ركلة جزاء خلال مشاركتهما في نسختي 2002 و2006.

يوسف الثنيان
احتفال الثنيان – المصدر @fifaworldcup_ar

واُحتسبت ركلتا جزاء لصالح منتخب السعودية ضد مصر في كأس العالم 2018، تصدى الحارس عصام الحضري لتسديدة فهد المولد، فيما نجح سلمان الفرج في إحراز الأخرى، قبل أن يُهدر سالم الدوسري ركلة بالأمس.

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