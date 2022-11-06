6 ركلات جزاء لـ منتخب السعودية بالمونديال

يأمل منتخب السعودية الأول لكرة القدم في الظهور بشكل مميز ضد المكسيك، وتحقيق الفوز؛ لخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 في كأس العالم 2022.

منتخب السعودية ضد بولندا

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد بولندا بالأمس، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال 2022، وخسر الأخضر بهدفين دون رد.

وأهدر لاعبو الأخضر العديد من الفرص أمام بولندا، كما اُحتسبت ركلة جزاء قبل دقائق على نهاية الشوط الأول، سددها سالم الدوسري، إلا أن حارس المرمى فويتشيك تشيزني تصدى لها، كما أبعد متابعة محمد البريك.

ركلات جزاء الأخضر

وتُعد ركلة الجزاء التي اُحتسبت لصالح منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد بولندا هي السادسة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وتعود أول ركلة إلى مباراة المغرب في مونديال 1994، وسددها سامي الجابر بنجاح.

وحصل الأخضر على ركلتي جزاء في كأس العالم 1998، ضد منتخب جنوب إفريقيا، ونجح سامي الجابر ويوسف الثنيان في تسجيلهما، ولم تحصل السعودية على أي ركلة جزاء خلال مشاركتهما في نسختي 2002 و2006.

واُحتسبت ركلتا جزاء لصالح منتخب السعودية ضد مصر في كأس العالم 2018، تصدى الحارس عصام الحضري لتسديدة فهد المولد، فيما نجح سلمان الفرج في إحراز الأخرى، قبل أن يُهدر سالم الدوسري ركلة بالأمس.