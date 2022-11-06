6 لاعبين مهددون بالغياب عن الأخضر حال التأهل

يطمح الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد للظهور بشكل مميز ضد منتخب المكسيك، أملًا في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

الأخضر ضد المكسيك

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

غيابات منتخب السعودية

ويفقد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لاعبًا واحدًا للإيقاف خلال مواجهة المكسيك المقبلة، وهو النجم عبدالإله المالكي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمام بولندا بالأمس.

وقد يفقد الأخضر 6 لاعبين إذا تأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، وذلك في حالة حصولهم على بطاقة صفراء، وهم؛ محمد العويس، علي البليهي، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، سالم الدوسري ونواف العابد.

ويغيب عن الأخضر للإصابة في كأس العالم 2022، سلمان الفرج الذي تعرض لإصابة في القدم، وياسر الشهراني بعد خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته ضد الأرجنتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).