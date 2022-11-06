6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين، ومقيم من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (87) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية.
وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن, حاثاً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.