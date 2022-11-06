6.5 مليون ريال مبيعات لوحات رسمها مصابون بالتوحد

بلغ إجمالي المبيعات والتبرعات في المزاد العلني الذي نظمته “جمعية أسر التوحد” لبيع 100 لوحة فنية رسمها فنانون من ذوي التوحد ما يقرب من 6.5 مليون ريال، بحسب ما صرحت الأمينة العامة للجمعية أريج المعلم.

أول مشروع بالمملكة

وأوضحت أريج لـ “العربية”، اليوم الجمعة، أن المبلغ تم تحقيقه في وقت وجيز وقياسي، ومن المقرر أن يذهب بالكامل لإنشاء أول مشروع لتنمية مواهب ذوي التوحد على مستوى المملكة.

ريشة طيف

وأضافت أن المزاد جاء ضمن مبادرة “ريشة طيف”، التي تعد الأولى من نوعها في المملكة، حيث اجتمع 100 فنان من ذوي التوحد بـ100 فنان تشكيلي في دمج مجتمعي استثنائي لذوي التوحد من خلال الفنون في 5 مناطق من المملكة (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، عسير، وجازان) لرسم 100 لوحة فنية، بهدف “تحقيق الاستدامة في الخدمات المقدمة لذوي التوحد بنموذج خيري مبتكر”.

جمعية تنموية

وتولي الجمعية اهتمامًا كبيرًا بذوي التوحد وأسرهم، والمطالبة بحقوقهم، وتقديم لهم كامل الخدمات بكفاءة عالية، وذلك منذ تولي الأمير سعود بن عبدالعزيز رئاسة الجمعية قبل 3 سنوات ليتحول عمل الجمعية من جمعية رعوية إلى جمعية تنموية، بحسب المعلم.

وتتمحور المشاريع التي تعمل عليها الجمعية حول تنمية مواهب ذوي التوحد وإبرازهم للمجتمع، وذلك ليتعرف المجتمع على المشاكل التي يواجهها ذوو التوحد، ولتقديم المساعدة لهم.