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7 أسباب لألم الفك عند الاستيقاظ من النوم

2022-11-27 الساعة 9:30
7 أسباب لألم الفك عند الاستيقاظ من النوم
المواطن - متابعة

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نشر موقع onlymyhealth الطبي المتخصص، تقريرًا كشف فيه سبعة أسباب رئيسية للألم الذي يصيب الفك في الصباح، وفق ما قال الدكتور كيشكيندا:

1- طحن الأسنان

قد يقوم الشخص بصرير أو طحن أسنانه أثناء نومه دون أن يدرك ذلك. وعندما يستيقظ في الصباح يتسبب ذلك في ألم بالفك.

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 2 – تجاويف الأسنان

غالبًا ما تكون الطبقات الخارجية للسن هي المكان الذي يبدأ فيه تسوس الأسنان بالتشكل. ويحدث هذا بسبب نشاط البكتيريا السيئة في الفم، وإذا تركت دون علاج تبدأ التجاويف بالتشكل في الطبقات الداخلية للسن وتصل إلى الجذر، ما يؤثر على الأنسجة والعظام المحيطة. لذلك يمكن أن تؤدي آثار التجاويف إلى ألم الفك في الصباح.

3- أمراض اللثة

قد يعاني الفك من ألم بسبب مرض اللثة المعروف أيضًا باسم التهاب اللثة (تورم اللثة) والذي قد يؤدي أيضًا إلى إصابة العظام بالتهاب دواعم السن. وفي هذه الحالة، تعاني اللثة من الالتهاب بسبب تراكم البكتيريا والترسبات. وإذا لم يتم علاج هذا، يمكن أن يشق طريقه إلى العظام ويؤثر على الأنسجة الأخرى أيضًا، ما يتسبب بألم شديد في الفك.

4- وضعية النوم

يمكن أن تؤثر طريقة النوم أيضًا على الفك. ويمكن لأي ضغط أثناء النوم أن يزيح الفك عن وضعه الطبيعي. ويحدث هذا عندما ينام على الشخص على بطنه أو على الجانب حيث يتعرض الفك لضغط مستمر حتى وقت النوم. وهكذا، عندما يستيقظ، يكون لديه فك مؤلم.

5 – ضروس العقل

من المعروف أيضًا أن ضروس العقل تسبب ألمًا في الفك. وغالبًا لا تحتوي هذه المجموعة من الأسنان على مساحة كافية لتبرز بشكل صحيح. ينتج عن هذا الضغط غير المبرر على الأسنان المجاورة ونتيجة لذلك تصبح هذه الأسنان منحرفة مسببة الألم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتأثر ضروس العقل أو تعلق في الفك ولا تستطيع أن تبرز بشكل كامل من خلال اللثة، ما قد يؤدي إلى ألم الفك.

6 – التهاب الجيوب الأنفية

بالقرب من عظم الفك وجذور الأسنان العلوية توجد عدة جيوب أنفية. تمتلئ هذه الجيوب بالسوائل ما يؤدي إلى حدوث احتقان. مما يضغط على الأسنان والفك. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك التهاب في الجيوب الأنفية، فإن الفك يعاني من الألم.

7 – اضطراب المفصل الفكي الصدغي

قد يتأثر مفصلًا الفك السفلي اللذان يربطان الفك السفلي بالجمجمة باضطرابات الفك الصدغي. وقد يؤدي اضطراب المفصل هذا أيضًا إلى تقييد حركة الفك، ما يسبب صعوبة في فتح الفم وإغلاقه والنقر أو ظهور الأصوات أثناء الحركة. وقد يؤدي أيضًا إلى انحراف الفك السفلي.

وفي هذا الاطار، تتمثل الخطوة الأولى في علاج ألم الفك في تحديد سبب ذلك. هناك أيضًا العديد من الخيارات التي قد تسبب ألمًا في الفك. قد يكون ألم الفك مؤقتًا أو قد يكون علامة على شيء كبير، لذا يوصى بالحصول على تشخيص وعلاج من قبل أخصائي طبي. وزيارة طبيب الأسنان إذا كان ألم الفك نتيجة لمشكلة صحية بالفم.

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