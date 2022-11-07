7 إصابات في تصادم مروع على طريق الباحة الطائف

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تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعة 09:33 صباح اليوم على الرقم الموحد 997 الموقع أمام الفحص الدوري طريق الباحة الطائف.
وتم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد وعند وصول أول فرقة للموقع تبين سبع إصابات بالموقع تم التعامل معها حسب البرتوكول الإسعافي وتم نقل إصابتين خطيرة وثلاث إصابات متوسطة وإصابة بسيطة نقلت جميعها لمستشفى الملك فهد بالباحة.