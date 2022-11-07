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استعدادًا لمونديال 2022

7 لقطات لتدريبات الأخضر بأبوظبي

2022-11-04 الساعة 10:32
7 لقطات لتدريبات الأخضر بأبوظبي
المواطن – الرياض

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واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة تدريباته في معسكره المقام حاليًا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا بعد يوم غد الأحد على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

7 لقطات

نشر حساب المنتخب السعودي الأخضر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة 7 لقطات مميزة لتدريبات لاعبي المنتخب الوطني الأول في معسكره بأبوظبي ضمن استعدادات المونديال.

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