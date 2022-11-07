7 مليارات ريال استثمارات جديدة لنستله في السعودية

وقعت وزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة نستله، تتضمن استثمارًا للشركة بقيمة 7 مليارات ريال في المملكة على مدى 10 سنوات باستثمار أولي قدره 375 مليون ريال.

أول حاضنة أعمال لنستله

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن شركة نستله ستستثمر في قطاع صناعات الأغذية بالمملكة، لإنشاء مصنع متطور بأحدث التقنيات، ومركز للبحث والتطوير وأول حاضنة أعمال لنستله في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وأكاديمية تعليمية لبناء القدرات وتطوير الكوادر بالمملكة.

خطة إستراتيجية

وأضافت الوزارة أن الخطة الإستراتيجية بين وزارة الاستثمار ونستله ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المحلية والابتكار في الصناعات الغذائية، وخلق فرص عمل تتماشى مع رؤية المملكة 2030.