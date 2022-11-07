7 مليارات ريال استثمارات جديدة لنستله في السعودية

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
وقعت وزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة نستله، تتضمن استثمارًا للشركة بقيمة 7 مليارات ريال في المملكة على مدى 10 سنوات باستثمار أولي قدره 375 مليون ريال.
وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن شركة نستله ستستثمر في قطاع صناعات الأغذية بالمملكة، لإنشاء مصنع متطور بأحدث التقنيات، ومركز للبحث والتطوير وأول حاضنة أعمال لنستله في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وأكاديمية تعليمية لبناء القدرات وتطوير الكوادر بالمملكة.
وأضافت الوزارة أن الخطة الإستراتيجية بين وزارة الاستثمار ونستله ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المحلية والابتكار في الصناعات الغذائية، وخلق فرص عمل تتماشى مع رؤية المملكة 2030.