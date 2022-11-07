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7 من كل 10 لا يريدون بايدن في انتخابات 2024

2022-11-09 الساعة 2:02
7 من كل 10 لا يريدون بايدن في انتخابات 2024
المواطن - متابعة

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كشف استطلاع رأي أن 7 من أصل 10 ناخبين أمريكيين يقولون إنهم لا يريدون أن يترشح بايدن في انتخابات عام 2024

بايدن يحس الناخبين

وصوّت الملايين من الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي التي ستقرر توازن القوى في الكونجرس، وتحدد مستقبل أجندة الرئيس جو بايدن.

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وأفاد تقرير لفرانس برس، بأن الديمقراطيين يجدون في بايدن صعودًا شاقًا للتشبث بمجلس النواب ومجلس الشيوخ بعد السباق الذي وصفه الرئيس بأنه لحظة “حاسمة” للديمقراطية الأمريكية.

اللحظة الأخيرة

غرد بايدن البالغ من العمر 79 عامًا في محاولة في اللحظة الأخيرة لدفع الناخبين إلى صناديق الاقتراع: “نحن بحاجة إلى كل الأيدي على السطح لانتخاب الديمقراطيين”.

من ناحية أخرى، قام جمهوريو ترامب بحملات قوية حول قضايا طاولة المطبخ مثل التضخم والجريمة ويأملون في الاستفادة من تصنيفات بايدن الضعيفة، التي تحوم في الأربعينيات المنخفضة.

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