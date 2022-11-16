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مؤشر خطير

70 % من السعوديات يعانين من زيادة في الوزن

2022-11-16 الساعة 1:17
70 % من السعوديات يعانين من زيادة في الوزن
المواطن - الرياض

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أكد د. إبراهيم العنزي، مدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية في مدينة الملك سعود الطبية، أن 70% من السعوديات لديهن زيادة في الوزن.

مؤشر خطير

اعتبر العنزي، في لقاء مع برنامج الراصد، أن تلك النسبة مؤشر خطير، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح عمليات التكميم 99%.

وقال مدير مركز جراحة السمنة: إن خطورة نمط الحياة غير الصحي وتناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والحلوى بمختلف أنواعها والإهمال الصحي في الغذاء.

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