70 % من السعوديات يعانين من زيادة في الوزن

أكد د. إبراهيم العنزي، مدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية في مدينة الملك سعود الطبية، أن 70% من السعوديات لديهن زيادة في الوزن.

مؤشر خطير

اعتبر العنزي، في لقاء مع برنامج الراصد، أن تلك النسبة مؤشر خطير، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح عمليات التكميم 99%.

وقال مدير مركز جراحة السمنة: إن خطورة نمط الحياة غير الصحي وتناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والحلوى بمختلف أنواعها والإهمال الصحي في الغذاء.