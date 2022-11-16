70 % من السعوديات يعانين من زيادة في الوزن

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أكد د. إبراهيم العنزي، مدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية في مدينة الملك سعود الطبية، أن 70% من السعوديات لديهن زيادة في الوزن.
فيديو | مدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية في مدينة الملك سعود الطبية د. إبراهيم العنزي: 70% من السعوديات لديهم زيادة في الوزن وهذا مؤشر خطير.. ونسبة نجاح عمليات التكميم 99%#الراصد pic.twitter.com/oeL72cyM9Oقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) November 15, 2022
اعتبر العنزي، في لقاء مع برنامج الراصد، أن تلك النسبة مؤشر خطير، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح عمليات التكميم 99%.
وقال مدير مركز جراحة السمنة: إن خطورة نمط الحياة غير الصحي وتناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والحلوى بمختلف أنواعها والإهمال الصحي في الغذاء.