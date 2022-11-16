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بمشاركة متحدثين

75 فعالية رقمية في اليوم الأول لـ بلاك هات

2022-11-16 الساعة 1:53
75 فعالية رقمية في اليوم الأول لـ بلاك هات
المواطن - واس

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حظيت فعالية ” بلاك هات ” ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2022م بتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وبالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، في يومها الأول بأكثر من 75 فعالية، بحضور أكثر من 10 آلاف زائر، تنوعت ما بين ورش عمل وجلسات وتحديات تقنية، بمشاركة عدد من أهم المتحدثين والشركات المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني.

وناقشت الجلسات آخر التطورات في مجال الأمن السيبراني والاعتبارات السيبرانية، وسبل مكافحة الغش والجرائم السيبرانية، وسرقة الهوية، وعمليات الاحتيال، إضافةً إلى استعراض سبل النجاة من الجرائم الإلكترونية، وحماية المعلومات، وتقدير المخاطر السيبرانية، وإمكانية تحويل العمليات السحابية والشبكات والأمن.

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ورش عمل

عقدت ورش العمل التي كان من أبرزها مفاجآت اختراق الدرونز ، والطب الشرعي، والاختراق البيولوجي، ونموذج محسَّن للكشف عن الاحتيال ببطاقة الائتمان باستخدام التعلم الآلي، بالإضافة إلى الكشف عن تداعيات فقدان الأمن في بيئة العمليات التشغيلية، وفن اختراق البنية التحتية، وبرامج الفدية والمرونة السيبرانية في العصر الرقمي، والكشف عن تقنيات الهجوم المتطورة لاختبار الاختراق.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بعرض لطائرات درونز شكَّلت علم المملكة العربية السعودية وشعار الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وموسم الرياض، وبعض الرسومات الإبداعية التي لاقت استحسان الجمهور.

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