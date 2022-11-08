8 أسئلة وإجابتها للجماهير السعودية المسافرة إلى قطر

يستعد الجمهور السعودي للسفر إلى قطر من أجل دعم ومساندة الأخضر في مباريات كأس العالم 2022 الذي ينطلق بداية من الأحد المقبل.

أكثر الأسئلة شيوعًا

ودائمًا ما يكون للجماهير أسئلة شائعة حول كيفية التنقل وحضور المباريات في قطر، فحرص تطبيق ” حاضرين” على الإجابة على أكثر الأسئلة الشائعة من أجل تقديم دليل التشجيع للجماهير بسهولة في قطر.

وجاء السؤال الأول: ” هل يُمكن للمشجع الدخول لـ قطر بمركبته الخاصة خلال المونديال؟”. فكانت الإجابة ” يجب استخراج تصريح الدخول بالمركبة الخاصة إلى قطر عبر تطبيق هيّا، وتبلغ قيمة التصريح 5000 ريال”.

السؤال الثاني: ” أين يكون موقع الحافلات المخصصة للمشجعين للرحلات الجوية الترددية في مدينة الرياض؟”. فكانت الإجابة ” توجد مواقف مخصصة في جامعة الملك سعود.

السؤال الثالث: ” ما تكلفة خدمة النقل الترددي بالحافلات من مواقف جامعة الملك سعود إلى صالة المغادرة الجوية”. فكانت الإجابة ” لا توجد رسوم والخدمة مقدمة بشكل مجاني دون الحاجة للحجز مسبقًا”.

السؤال الرابع: “ما فترة تشغيل خدمة النقل الترددي بالحافلات الخاصة بالرحلات الترددية اليومية؟”. فكانت الإجابة “تبدأ خدمات النقل الترددي بالحافلات في تاريخ 19 نوفمبر الجاري حتى الرابع من ديسمبر وعلى مدار 24 ساعة”.

السؤال الخامس: “هل يوجد رسوم على خدمة النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى؟”. فكانت الإجابة ” الخدمة مقدمة بشكل مجاني، ويتطلب الحجز مسبقًا لخدمة النقل بالحافلات عبر الموقع الإلكتروني لحجز خدمات النقل الترددي عبر منفذ سلوى”.

كيفية العودة إلى السعودية

السؤال السادس: ” أين سيكون موقع الركوب الخاص بالحافلات للمسافرين عبر المنافذ البرية؟”. فكانت الإجابة ” الموقع يوجد بالقرب من منفذ سلوى للذهاب إلى قطر، بالإضافة لموقع آخر في منفذ أبو سمرة للعودة إلى السعودية مجددًا”.

السؤال السابع: “ما هي الوثائق المطلوبة في موقع الركوب الخاص بالحافلات في منفذ سلوى للمقيم في السعودية؟”. فكانت الإجابة ” جواز السفر المسجل في منصة هيّا وبطاقة هيّا، وإقامة سارية المفعول، وتأشيرة خروج وعودة سارية.

السؤال الثامن: “أود الحصول على بطاقة هيّا، هل يجب الحصول على تذاكر المباريات؟”. فكانت الإجابة ” اعتبارًا من الثاني من ديسمبر، يُمكن الحصول على بطاقة هيّا دون اشتراط الحصول على تذاكر المباريات”.