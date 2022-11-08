8 خطوات لتسوية الخلافات العمالية وديًّا

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، اليوم الاثنين، آلية تقديم دعوى لتسوية الخلافات العمالية وديًّا.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات المواطنين حول طريقة وخطوات رفع الشكاوى العمالية والحصول على المستحقات.

وأجابت خدمة العناية بالعملاء، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، بإمكانية تقديم الدعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

خطوات تنفيذ الخدمة:

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– تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية (بوابة الأفراد إذا كان المدعي فرد بوابة المنشآت إذا كان المدعي منشأة).

– اختيار خدمة التسوية الودية- رفع دعوى.

– تعبئة الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى (بيانات المدعي، مكتب التسوية التابعة له الدعوى، بيانات المدعى عليه، بيانات العمل) ملاحظة: يتم مطابقة الاختصاص المكاني بحسب مقر العمل ومكتب التسوية التابعة له الدعوى الذي تم اختياره.

– اختيار موضوع الدعوى.

– إرفاق المستندات المطلوبة.

– اختيار الموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى.

– مراجعة الطلب والضغط على زر الإرسال.

– يتم مراجعة الطلب من قبل المختصين.

رفض الطلب

في حال رفض الطلب يمكن معرفة أسباب الرفض عن طريق خدمة الدعاوى الخاصة بي في الخدمات الإلكترونية.

– يتم إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لجميع أطراف الدعوى في حال قبول الدعوى.

– إرسال رسائل تبليغ بتفاصيل موعد الجلسة لجميع أطراف الدعوى.

– إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى، ويحق له فتحها مرة أخرى ما لم تتجاوز 21 يوم عمل.

– إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة ويحدد موعد جلسة أخرى.

– إذا تكرر عدم حضور المدعى عليه يتاح نقل خدمات المدعي (الأجنبي) دون موافقة صاحب العمل الحالي، وتتم إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية.

– في حال التوصل إلى صلح يتم تحرير محضر الصلح وإتاحة طباعته عن طريق خدمة الدعاوى الخاصة بي في الخدمات الإلكترونية.

– في حال عدم الاتفاق يتم تحويل الدعوى للمحاكم العمالية، ملاحظة: (سيتم تحديد مواعيد الجلسات لاحقًا من قبل وزارة العدل)، وتعتبر الدعوى منتهية لدى التسوية الودية.