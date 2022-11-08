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بحسب الموارد البشرية

8 خطوات لتسوية الخلافات العمالية وديًّا

2022-11-28 الساعة 11:25
8 خطوات لتسوية الخلافات العمالية وديًّا
المواطن - الرياض

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، اليوم الاثنين، آلية تقديم دعوى لتسوية الخلافات العمالية وديًّا.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات المواطنين حول طريقة وخطوات رفع الشكاوى العمالية والحصول على المستحقات.

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وأجابت خدمة العناية بالعملاء، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، بإمكانية تقديم الدعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

خطوات تنفيذ الخدمة:

– تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية (بوابة الأفراد إذا كان المدعي فرد بوابة المنشآت إذا كان المدعي منشأة).

– اختيار خدمة التسوية الودية- رفع دعوى.

– تعبئة الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى (بيانات المدعي، مكتب التسوية التابعة له الدعوى، بيانات المدعى عليه، بيانات العمل) ملاحظة: يتم مطابقة الاختصاص المكاني بحسب مقر العمل ومكتب التسوية التابعة له الدعوى الذي تم اختياره.

– اختيار موضوع الدعوى.

– إرفاق المستندات المطلوبة.

– اختيار الموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى.

– مراجعة الطلب والضغط على زر الإرسال.

– يتم مراجعة الطلب من قبل المختصين.

رفض الطلب

في حال رفض الطلب يمكن معرفة أسباب الرفض عن طريق خدمة الدعاوى الخاصة بي في الخدمات الإلكترونية.

– يتم إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لجميع أطراف الدعوى في حال قبول الدعوى.

– إرسال رسائل تبليغ بتفاصيل موعد الجلسة لجميع أطراف الدعوى.

– إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى، ويحق له فتحها مرة أخرى ما لم تتجاوز 21 يوم عمل.

– إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة ويحدد موعد جلسة أخرى.

– إذا تكرر عدم حضور المدعى عليه يتاح نقل خدمات المدعي (الأجنبي) دون موافقة صاحب العمل الحالي، وتتم إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية.

– في حال التوصل إلى صلح يتم تحرير محضر الصلح وإتاحة طباعته عن طريق خدمة الدعاوى الخاصة بي في الخدمات الإلكترونية.

– في حال عدم الاتفاق يتم تحويل الدعوى للمحاكم العمالية، ملاحظة: (سيتم تحديد مواعيد الجلسات لاحقًا من قبل وزارة العدل)، وتعتبر الدعوى منتهية لدى التسوية الودية.

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