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8 نصائح للمبتعثين في ألمانيا لتوفير المال

2022-11-27 الساعة 7:49
8 نصائح للمبتعثين في ألمانيا لتوفير المال
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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وصل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ 70 عامًا وهو ما يمثل إزعاجًا كبيرًا للمستهلكين بشكل عام والمبتعثين الشباب بشكل خاص لاسيما عند شراء المنتجات والطعام.

نصائح للمبتعثين لتوفير المال

وقدمت صحيفة The Local الألمانية بعض النصائح البسيطة للمبتعثين حول كيفية توفير المال عند شراء البقالة.

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1- شراء المنتجات الموسمية

تعتبر الفاكهة والخضراوات أقل تكلفة عندما تكون في موسمها في ألمانيا، حيث لا يتعين حفظها في مخازن مبردة التي تستهلك الطاقة وتتكبد تكاليف باهظة لا يتحملها الأفراد.

لذا فإن البحث عن منتجات وفيرة بشكل طبيعي في هذا الوقت من العام يمكن أن يؤتي ثماره.

7 نصائح للمبتعثين في ألمانيا لتوفير المال

2- بدائل الزبدة 

ارتفع سعر الزبدة في ألمانيا بنسبة تزيد عن 40% العام الماضي، لذلك فإن البحث عن البدائل يُعد اختيارًا مناسبًا يمكنك اختيار الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون أو زيت بذر الكتان أو زيت فول الصويا أو أنواع معينة من السمن النباتي.

3- خطة للوجبات وقائمة للتسوق

إحدى القواعد الذهبية لتوفير المال في السوبر ماركت هي التخطيط لوجباتك وتدوين المكونات في قائمة، وغالبًا ما يساعد وجود قائمة تسوق في تجنب عمليات الشراء التلقائية الباهظة الثمن ويساعدك على شراء الأشياء المهمة.

4- شراء كميات أقل من اللحوم

ارتفعت أسعار منتجات اللحوم والأسماك بنسبة 20% منذ أكتوبر الماضي فقط، ونتيجة لذلك نصح موقع The Local الألماني باستبدال بعض منتجات اللحوم بأطعمة نباتية أو بقول أو بقوليات مثل العدس والبازلاء والفول والحمص وفول الصويا لأن بهم نفس البروتين الذي يحتاجه الجسم.

5- الأسواق المحلية

تكون المنتجات في الأسواق المحلية للفواكه والخضراوات طازجة وأرخص كثيرًا مما هي عليه في السوبر ماركت في ألمانيا.

6- قارن الأسعار بالوزن

نصيحة أخرى جيدة لشراء البقالة بسعر رخيص هي مقارنة الأسعار بالوزن، وليس فقط بسعر التجزئة المعروض، انظر إلى مقدار 100 جرام من تكلفة كل منتج واستخدم هذا الرقم كأساس للمقارنة.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء جبن بارميزان وكان هناك نوعان مختلفان محددان بسعر 4 يورو و6 يورو، فقد تبدو حزمة 4 يورو أرخص، ولكن إذا نظرت بعد ذلك إلى السعر حسب الوزن، فقد تجد أن 6 يورو من بارميزان تصل إلى 1 يورو لكل 100 جرام، في حين أن حزمة 4 يورو تصل إلى 2 يورو لكل 100 جرام.

7- استخدم التطبيقات للعثور على أفضل الصفقات

يمكن أن يختلف سعر المنتج نفسه اختلافًا كبيرًا بين محلات السوبر ماركت في ألمانيا وإذا لم يكن لديك الوقت للانتقال من متجر إلى متجر للبحث عن أرخص المنتجات، فهناك العديد من التطبيقات التي تقوم بذلك مثل: Smhaggle و Marktguru و KaufDA و Too Good to Go.

8- الرف السفلي وقبيل موعد الإغلاق

غالبًا ما تكون الرفوف السفلية في محلات السوبر ماركت الألمانية هي المكان الذي ستجد فيه المنتجات ذات الأسعار الاقتصادية وأحيانًا يصل سعرها للنصف، كذلك فإن التسوق مباشرة قبل موعد الإغلاق سيوفر لك صفقات رائعة.

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