80 % من الاستقالات سببها المدير

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قالت اختصاصية الموارد البشرية د. دعاء ميرة: إن تحديد المهام المناسبة للموظف بالمرتب المناسب تؤهله للقيام بواجباته على أكمل وجه.
فيديو | اختصاصية الموارد البشرية د. دعاء ميرة:
تقليص صلاحيات الموظف وعدم إعطائه الراتب المناسب يقلل الإنتاجية ولا يخلق بيئة عمل مناسبة.. وحسب دراساتي 80٪ من الموظفين استقالوا بسبب سوء الإدارة أو المدير#الراصد pic.twitter.com/96GFToJcA0
— الراصد (@alraasd) November 20, 2022
وأوضحت ميرة، في حوارها لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”، أن تقليص صلاحيات الموظف وعدم إعطائه الراتب المناسب يقلل الإنتاجية ولا يخلق بيئة عمل مناسبة.
وأضافت أنها قامت بعمل إحصائية عن نسبة الاستقالات بسبب ضغط العمل، وجدت أن 80% أن سبب استقالتهم بسبب الإدارة السيئة والمدير.