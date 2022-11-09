9 أطعمة لتعزيز جهازك المناعي

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نصح الخبراء بضرورة الحفاظ على نظام غذائي متوازن؛ لتعزيز جهاز المناعة، خاصة مع تزايد حالات الاضطراب الصحي حول العالم.
ووضع الخبراء بعض الأطعمة المفيدة، التي ستساعد في رحلة تعزيز المناعة ومنها:
يعد السمك والمأكولات البحرية مصدرًا غنيًّا بأحماض أوميجا 3، التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ.
يسهل البروكلي حركات الأمعاء المنتظمة، ويقلل من نسبة الكوليسترول، ويثبّت نسبة السكر في الدم، ويحافظ على صحة الأمعاء، ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.
مكمل رائع لنظام غذائي صحي، يحسن الوظيفة الإدراكية، وصحة القلب والأوعية الدموية، والهضم، ويزيد من الأداء البدني، ويقلل الالتهاب ويمنع نمو الخلايا السرطانية.
مصدر للفيتامينات والمعادن المعززة للمناعة، بما في ذلك فيتامين E والمغنيسيوم، وفيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على عيون صحية.
مليء بالعناصر المفيدة بما في ذلك البروتين والمغذيات النباتية والحديد والفيتامينات سي والبوتاسيوم وغيرها الكثير.
تحتوي على دهون أوميجا 6، التي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار، بينما يرفع مستويات الكوليسترول الجيد.
يساعد اللوز في التحكم بمستويات السكر في الدم، كما يحتوي على الكثير من المغنيسيوم.
يحسن الصحة العقلية وصحة القلب والأوعية الدموية وصحة العظام والجلد السليم والتحكم في ضغط الدم والسيطرة على مرض السكري والوقاية من السرطان وتجديد الخلايا.
مفيدة في مكافحة الإمساك وللحفاظ على مستويات الكوليسترول ومستويات الإنسولين في الدم طبيعية، كما تحتوي على الحديد والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم.