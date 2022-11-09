9 مليارات دولار مبيعات البلاك فرايدي

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أنفق المتسوقون الأمريكيون مبلغًا قياسيًا يصل إلى 9.12 مليار دولار عبر الإنترنت خلال يوم بلاك فرايدي، الجمعة الماضية، والذي انتهز فيه المستهلكون الخصومات الكبيرة لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع.
وقالت أدوبي أناليتكس، ذراع البيانات التابعة لشركة أدوبي، في تقرير، أمس السبت، إن الإنفاق عبر الإنترنت ارتفع بنسبة 2.3 % في يوم بلاك فرايدي، وذلك بفضل المستهلكين الذين ترقبوا العروض في أيام التخفيضات الكبرى على المنتجات، على الرغم من أن التخفيضات بدأت في أوائل أكتوبر.
وتملك أدوبي أناليتكس، التي تقيس حجم التجارة الإلكترونية من خلال تحليل المعاملات على المواقع الإلكترونية، حق الوصول إلى بيانات تشمل المشتريات من 85% من أكبر 100 شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. وتنبأت الشركة بأن مبيعات بلاك فرايدي سترتفع بنسبة ضئيلة قدرها 1%.
وكان من المتوقع أن يملأ المستهلكون المتاجر بعد أن أعاق الوباء التسوق داخل المتاجر على مدار العامين المنصرمين، ولكن المتاجر في صباح الجمعة السوداء جذبت مستهلكين أقل من المعتاد مع هطول أمطار متقطعة في بعض المناطق بالبلاد.
واتجه الأمريكيون إلى الهواتف الذكية لإجراء عمليات الشراء في العطلة، إذ أظهرت البيانات الصادرة عن أدوبي أن التسوق عبر الهواتف مثل 48% من جميع مبيعات بلاك فرايدي الرقمية.