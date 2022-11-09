90 مليون ريال تمنع رحيل ميشايل

أصبح رحيل البرازيلي ميشايل ديلغادو عن صفوف نادي الهلال، أمرًا معقدًا للغاية بسبب مطالب إدارة فهد بن نافل من نادي جريميو البرازيلي الذي رغب في ضم اللاعب.

وكان مدرب نادي جريميو، بحث عن التعاقد مع ديلغادو صاحب الـ26 سنة، في ظل رغبة اللاعب بالعودة لموطنه في الفترة المقبلة.

طلب الهلال مستحيل !

أشار موقع Rada Resportes البرازيلي إلى أن الهلال طلب 90 مليون ريال من نادي جريميو للموافقة على رحيل ديلغادو وهو ما يجده جريميو أمرًا صعبًا للغاية.

وكان نادي الهلال تعاقد مع ديلغادو قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل 45 مليون ريال، ولكي يوافق أزرق الرياض على رحيله فإن النادي العاصمي يريد ضعف المبلغ أي 90 مليون ريال.

يذكر أن ميشايل ديلغادو كان انضم لـ الهلال في يناير الماضي، وعانى بعدها من عدم المشاركة بصورة أساسية مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني السابق لـ الهلال.

ميشايل ديلغادو

وتسببت إقالة جارديم وتعيين المدرب الأرجنتيني رامون دياز في إنقاذ مسيرة ميشايل ديلغادو مع الهلال حيث شارك اللاعب بصورة شبه أساسية، وتألق في مباريات مهمة مثل مواجهة الاتحاد في جدة، حيث سجل هدفين في شباك الاتحاد، وصنع هدفًا في مباراة الفيصلي بالجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.