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ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية

911 تستقبل أكثر من 2 مليون بلاغ خلال شهر

2022-11-25 الساعة 11:22
911 تستقبل أكثر من 2 مليون بلاغ خلال شهر
المواطن - واس

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تلّقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحَّد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2,123,570) اتصالاً خلال شهر ربيع الآخر من عام 1444 هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

عدد البلاغات

وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (796,650)، وفي منطقة الرياض وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى (885,238)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى (441,682)، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المناطق (2,123,570) مكالمة.

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