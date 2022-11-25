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96 ساعة الحد الأقصى لإيقاف السيارات بمنفذ سلوى

2022-11-25 الساعة 10:26
96 ساعة الحد الأقصى لإيقاف السيارات بمنفذ سلوى
المواطن - الرياض

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أكد الأمن العام، اليوم الجمعة، أهمية الالتزام بالأوقات المحددة لمركبات الراغبين في حضور مباريات مونديال كأس العالم بقطر عبر منفذ سلوى.

غرامة وسحب المركبات

وفي وقت سابق من اليوم، دعت الهيئة العامة للنقل، كافة المشجعين المسافرين عبر منفذ سلوى لحضور مباريات كأس العالم إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموقف السيارات وعدم تجاوز فترة إيقاف المركبة عن 96 ساعة؛ حتى لا يتعرضوا للغرامة المالية وسحب المركبات؛ وذلك لمحدودية عدد المواقف.

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كما نوهت إلى إمكانية الاستفادة من منطقة مواقف السيارات المجانية في الجانب القطري بمنفذ أبو سمرة، وذلك عن طريق تطبيق هيا.

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