Icon

الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحالة الوسمية السادسة لهذا العام

الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية

2022-11-28 الساعة 9:24
الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني أن تتعرض بعض مناطق المملكة اليوم الاثنين للحالة الوسمية السادسة لهذا العام.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الحالة السادسة من المتوقع أن تبدأ من ليلة الثلاثاء 5/5 وتستمر حتى يوم الأربعاء، مضيفاً أنها سريعة لكنها غزيرة المطر، ومن المحتمل أن تشهد سحباً عملاقة وجرياً للأودية على أجزاء من تبوك والمدينة وسواحلها.

قد يهمّك أيضاً
Img

عبده خال يكتب عن المجد ولحظة كسر الهيبة في كأس العالم قطر...

Img

سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A14 5G

وأشار إلى أنه من المتوقع كذلك هطول أمطار غزيرة على مناطق الجوف والشمالية وأعالي وادي الرمة، ناصحاً برفع “الحلال” عن الأودية.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وتشمل الأجزاء الساحلية, في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع
السعودية اليوم

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع

السعودية اليوم
36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان
العالم

36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان

العالم
أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب
أخبار رئيسية

أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب

أخبار رئيسية
7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...
الرياضة العالمية

7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...

الرياضة العالمية
برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...

السعودية اليوم
زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...
السعودية اليوم

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...

السعودية اليوم
تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر
السوق

تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر

السوق
خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022
الرياضة

خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022

الرياضة