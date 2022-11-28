الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني أن تتعرض بعض مناطق المملكة اليوم الاثنين للحالة الوسمية السادسة لهذا العام.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الحالة السادسة من المتوقع أن تبدأ من ليلة الثلاثاء 5/5 وتستمر حتى يوم الأربعاء، مضيفاً أنها سريعة لكنها غزيرة المطر، ومن المحتمل أن تشهد سحباً عملاقة وجرياً للأودية على أجزاء من تبوك والمدينة وسواحلها.

وأشار إلى أنه من المتوقع كذلك هطول أمطار غزيرة على مناطق الجوف والشمالية وأعالي وادي الرمة، ناصحاً برفع “الحلال” عن الأودية.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وتشمل الأجزاء الساحلية, في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.