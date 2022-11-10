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ضمن فعاليات موسم الدرعية

غدًا انطلاق منافسات جولة العالم لكرة السلة

2022-11-10 الساعة 1:59
غدًا انطلاق منافسات جولة العالم لكرة السلة
المواطن - تصوير : زياد العتيبي - الرياض

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عقدت وزارة الرياضة، أمس، مؤتمرًا صحفيًّا للكشف عن تفاصيل بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3، التي ستقام ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية، يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، وتنظمها الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA).

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د. غسان طاشكندي في كلمته بالمؤتمر الصحفي: “استضافت المملكة خلال السنوات الماضية العديد من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى بدعم من الحكومة الرشيدة- أعزها الله-، ومنها بطولة كرة السلة 3×3، حيث أقيمت ثلاث جولات منها جولة عالمية في جدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهذه هي البطولة الرابعة بالمملكة والأولى في الرياض ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022”.

 

وقدم الشكر الجزيل لوزارة الرياضة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والذي يعد الداعم الأول لكرة السلة الثلاثية بهدف توسيع قاعدة ممارسيها في المملكة، وكذلك وجه الشكر لجميع منسوبي وزارة الرياضة وقسم الفعاليات والشركاء في الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA).

وأضاف طاشكندي أن الاتحاد الدولي لكرة السلة كان متعاونًا معنًا للغاية خلال السنوات الماضية في استضافة المملكة لجولات البطولة، لافتًا إلى أن التعاون بين الاتحادين السعودي والدولي لكرة السلة 3×3 سيتواصل بشكل أوسع في السنوات المقبلة.

ومن جهته، ثمن رئيس قسم فعاليات 3X3 بالاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA السيد إيقانيسو سيرانيو ثقة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية في ​​الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، مشيدًا بالشراكة بين الجانبين والتي أسهمت في استضافة المملكة للنسخة الرابعة من البطولة.

مليونا دولار

وأوضح سيرانيو أن البطولة خلال هذه الجولة العالمية للعبة FIBA ​​3×3 Riyadh Masters تتجاوز قيمة جوائزها مليوني دولار أمريكي، ويتنافس فيها أبطال الألعاب الأولمبية 33x الحاليين، وفريق ريغا، إضافة إلى لاعبين آخرين ظهروا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، مشيرًا إلى أنه سيتم تمثيل 11 دولة في المسابقة، بما في ذلك فريق الرياض وفريق جدة من المملكة، ونوه بأن جميع الفرق المشاركة تتطلع إلى الحصول على آخر المواقع المتاحة لنهائي الجولة العالمية القادمة في منتصف ديسمبر المقبل.

منافسات شرسة

وأشار رئيس قسم فعاليات 3X3 بالاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA إلى أن العام الحالي شهد نجاحات مميزة لكرة السلة الثلاثية، متوقعًا أن تشهد البطولة في نهاية هذا الأسبوع بالدرعية منافسة شرسة بين أفضل فرق 3×3 في العالم، خاصة أنه ومنذ الأول من نوفمبر الجاري يتم احتساب جميع نقاط التصنيف التي جمعها اللاعبون في تصفيات أولمبياد باريس 2024.

وتستقبل قرية الدرعية التاريخية بمدينة الرياض لأول مرة 14 فريقًا من أفضل فرق اللعبة على المستوى الدولي، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022، للمنافسة على لقب بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3، خلال نهاية هذا الأسبوع يومي 11 و12 نوفمبر.

ويصاحب هذا الحدث الرياضي العالمي العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة مثل؛ تحدي الدانك، والعروض البهلوانية الترفيهية، والمسابقات التنافسية بين الجمهور، وكذلك التحكم بكرة السلة بالأسلوب الحر، وتحدي الرميات الثلاثية، وحفل نجمي موسيقى الهيب هوب الثنائي دافي وفلبراتشي، وحفل الفريق الغنائي العالمي مارسيمبا، إضافة إلى عدد من العروض الموسيقية.

 

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