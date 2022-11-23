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بعد ظهور تقارير أضرت بالأسعار

CNBC: السعودية قالت كلمتها وتردد صداها فورًا بسوق النفط 

2022-11-23 الساعة 5:32
CNBC: السعودية قالت كلمتها وتردد صداها فورًا بسوق النفط 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أبرزت شبكة CNBC دور السعودية في عودة الاستقرار إلى سوق النفط مرة أخرى، وذلك بعدما شهد انخفاضًا كبيرًا في الأيام الماضية.

تقارير كاذبة 

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا من مصدر مجهول، أفاد فيه أن أوبك تنوي رفع إنتاج النفط، الأمر الذي فاجأ السوق بشدة، لأنها خطوة عكس القرار الأخير الذي خفض إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل.

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وتداولت أكثر من الصحفية التقرير نفسه، الأمر الذي أضر بالسوق وأدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة وصلت إلى نحو 5%.

CNBC السعودية قالت كلمتها وتردد صداها فورًا بسوق النفط 

السعودية أعادت الاستقرار 

وقال تقرير CNBC: ارتفع النفط بعد أن قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط، كلمتها بأنها ملتزمة بتخفيضات الإنتاج بل وقد تتخذ المزيد من الخطوات لتحقيق التوازن في السوق.

وتابع: تردد صدى تلك الكلمات بشكل فوري على السوق وعادت الأسعار مرة أخرى إلى الارتفاع.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نفى الاثنين الماضي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، تقرير وول ستريت جورنال الذي أفاد بأن أوبك تدرس زيادة الإنتاج.

CNBC: السعودية قالت كلمتها وتردد صداها فورًا بسوق النفط 

وارتفع على إثر ذلك خام برنت 1.08 دولار أو 1.2 % إلى 88.53 دولار، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو 1.4% إلى 81.18 دولار، وذلك في إطار تعويض خسائرها بسبب التقارير غير الصحيحة.

اجتماع أوبك المقبل

تجتمع أوبك+ في 4 ديسمبر قبل يوم من بدء الإجراءات الأوروبية لوضع سقف لسعر الغاز الروسي، ومن المقرر أن يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي 5 ديسمبر.

CNN جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 

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