CNBC: السعودية قالت كلمتها وتردد صداها فورًا بسوق النفط 

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
أبرزت شبكة CNBC دور السعودية في عودة الاستقرار إلى سوق النفط مرة أخرى، وذلك بعدما شهد انخفاضًا كبيرًا في الأيام الماضية.
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا من مصدر مجهول، أفاد فيه أن أوبك تنوي رفع إنتاج النفط، الأمر الذي فاجأ السوق بشدة، لأنها خطوة عكس القرار الأخير الذي خفض إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل.
وتداولت أكثر من الصحفية التقرير نفسه، الأمر الذي أضر بالسوق وأدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة وصلت إلى نحو 5%.
وقال تقرير CNBC: ارتفع النفط بعد أن قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط، كلمتها بأنها ملتزمة بتخفيضات الإنتاج بل وقد تتخذ المزيد من الخطوات لتحقيق التوازن في السوق.
وتابع: تردد صدى تلك الكلمات بشكل فوري على السوق وعادت الأسعار مرة أخرى إلى الارتفاع.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نفى الاثنين الماضي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، تقرير وول ستريت جورنال الذي أفاد بأن أوبك تدرس زيادة الإنتاج.
وارتفع على إثر ذلك خام برنت 1.08 دولار أو 1.2 % إلى 88.53 دولار، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو 1.4% إلى 81.18 دولار، وذلك في إطار تعويض خسائرها بسبب التقارير غير الصحيحة.
تجتمع أوبك+ في 4 ديسمبر قبل يوم من بدء الإجراءات الأوروبية لوضع سقف لسعر الغاز الروسي، ومن المقرر أن يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي 5 ديسمبر.