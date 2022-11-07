CNN: شواطئ نيوم جمال غير مكتشف بالسعودية

تزخر منطقة نيوم في السعودية بطبيعة خلابة ذات ألوان فريدة وذلك من الرمال في الصحراء إلى الشعاب المرجانية الزاهية، كما أن شواطئها البكر تُعد من أجمل الشواطئ.

وسلطت شبكة CNN عربية الضوء على موقع نيوم الخلاب على ساحل البحر الأحمر شمال غرب السعودية واصفة شواطئها بأنه جمال لا يزال غير مكتشف حتى الآن.

وقال التقرير: تظهر التشكيلات الطبيعية لتلك الشواطئ الشعاب المرجانية الزاهية، وألوانها الفريدة، ووديانها الخضراء وكثبانها الرملية الحمراء الخلابة التي تغير الرياح شكلَها، وأوديتها التي لا تكاد تنتهي بين جبالها المهيبة.

نسيج طبيعي متنوع

وتابع: تكمن روعة الطبيعة بنيوم في نسيجها الطبيعي المتنوع والغني، وهو ما يرسم لها لوحة فنية ساحرة لا سيما عندما يتم ذلك بالتصوير الجوي؛ حيث يضفي طابعًا مختلفًا للنظرة على العالم.

وتكشف المشاهد الجوية الجمال غير المكتشف لشواطئ نيوم، وهو ما يبرز بشكل آخر جمال المملكة المشهور عنها صحارها ووديانها، فهي أكثر من ذلك؛ حيث تتميز بتنوع جغرافي مثل سواحل البحر الأحمر والشواطئ المرجانية.

البحر الأحمر ينافس شواطئ العالم

وتزخر نيوم بالعديد من الشواطئ الساحرة الغنية بالشعب المرجانية التي تعتبر مصدرًا مهمًا للبيئة البحرية، كما أنها تنقي المياه وهو ما يجعل البحر الأحمر واحدًا من أنقى مياه بحار العالم ويجعله ينافس الشواطئ العالمية من حيث التشكيلة الجغرافية.