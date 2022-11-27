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بمشاركة أشهر الفرق العالمية

RUSH أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية بالرياض

2022-11-27 الساعة 12:56
RUSH أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية بالرياض
المواطن - متابعة

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انطلقت فعاليات مهرجان RUSH ، والذي يعد الأكبر في مجال الرياضات الإلكترونية والألعاب الافتراضية بمنطقة واجهة الرياض، فيما يستمتع زوار المهرجان بالعروض الحية المتنوعة وتجربة الواقع المعزز ولقاء أشهر صناع المحتوى في المجال.

فرصة لا تعوض

ويقدم المهرجان فرصة لمحبي الألعاب الإلكترونية تجربة أشهر الألعاب والتجارب الحقيقية، ويستضيف أشهر الفرق العالمية ضمن فعالياته لإقامة أكبر البطولات والتصفيات  على مسرح Esport.

وعبر المشاركون، في حديث لصباح السعودية، عن إعجابهم بالتطورات التي لحقت بالمعرض والتوسعات في المساحات وتنويع الألعاب أيضًا.

جوائز بمليون ريال

ويعد RUSH مناسبة جاذبة لمحبي الألعاب الإلكترونية وتتيح الفعاليات تجسيد أشهر الشخصيات بالألعاب الشهيرة والمنافسة الحية من خلالها.

وقال حساب موسم الرياض على موقع تويتر: بمجموع جوائز تصل لمليون ريال، تعال تحد وأخرج القيمر اللي بداخلك، بمهرجان Rush في واجهة الرياض، من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري.

صناعة الألعاب

كان رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق، عن بلوغ عدد زوار موسم الرياض لـ 4 ملايين زائر، وذلك بعد مرور شهر على انطلاق الموسم في 21 أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، قالت شركة أبحاث السوق البريطانية YouGov: إن صناعة الألعاب في المملكة بشكل عام والإلكترونية منها بشكل خاص، تشهد نموًا مطردًا وتتفوق بذلك على السوق الأمريكي، حيث تستعد للنمو بأكثر من ثلاثة أضعاف، وقتها الحالي بحلول عام 2030.

قاعدة جماهيرية

وتابعت الشركة في دراسة حديثة لها نشرت في نوفمبر الجاري، أن النمو المتوقع قد يصل إلى 250% في صناعة الألعاب على مدى السنوات الثماني المقبلة، وهو ما يعني أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيرتفع بنحو 50 مرة بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بعام 2022.

وأبرزت الدراسة الأسباب التي تقود هذا الازدهار في القطاع قائلة: شهدت الألعاب والرياضات الإلكترونية نموًّا كبيرًا في المملكة في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بقاعدة جماهيرية سريعة التوسع واستثمارات كبيرة من الحكومة والصناعة لبناء وتطوير مرافق وبنية تحتية وفعاليات عالمية المستوى.

وتابعت: أصبحت الألعاب من الأعمال التجارية الكبيرة على مستوى العالم، حيث توفر تكنولوجيا العصر الجديد فرصة للوصول إلى جمهور أوسع وتطوير ألعاب جديدة لتلبية طلب المستهلكين.

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