آبل تطلق خدمة الإصلاح الذاتي في أوروبا

أعلنت شركة آبل، اليوم الثلاثاء، عن توفر خدمة الإصلاح الذاتي في ثماني دول أوروبية، حيث توفر قطع الغيار والأدوات الأصلية من خلال متجر Apple Self Service Repair Store.

وسيتمكن العملاء الذين يرغبون في إكمال الإصلاحات الخاصة بهم من إجراء العديد من الإصلاحات التي يمكن للفرد أن يفعلها بنفسه في هواتف iPhone 12 و iPhone 13 وأجهزة Mac.

ويوفر متجر خدمة الإصلاح الذاتي الوصول إلى أكثر من 200 قطعة وأداة كما يتيح للعملاء الذين لديهم خبرة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية الفرصة لإكمال الإصلاحات الخاصة بهم.

توفر خدمة آبل في 8 دول

ويمكن للعملاء في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة التمتع بخدمة الإصلاح الذاتي من آبل ابتداءً من اليوم، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في Apple، جيف ويليامز: نعتقد أن أفضل تقنية لعملائنا ولكوكبنا هي التكنولوجيا التي تدوم، ولهذا السبب نصمم منتجاتنا لتكون متينة ونادرًا ما تتطلب صيانة أو إصلاحًا.

وتابع: لكن عند الحاجة إلى الإصلاح، نريد أن يكون لدى العملاء العديد من الخيارات الآمنة والموثوقة، لهذا السبب نحن متحمسون لإطلاق إصلاح الخدمة الذاتية في أوروبا، مما يمنح عملاءنا وصولًا مباشرًا إلى قطع الغيار والأدوات الأصلية من آبل.

وأضاف: تم تصميم وهندسة كل قطعة أصلية من Apple لكل منتج، وتخضع لاختبارات مكثفة لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة والموثوقية، ويمكن للعملاء إرسال الأجزاء المستبدلة مرة أخرى إلى الشركة للتجديد وإعادة التدوير.

سعر الخدمة

وستقدم Apple مجموعات تأجير الأدوات مقابل 49 دولارًا، بحيث يمكن للعملاء الذين لا يرغبون في شراء أدوات الإصلاح هذه الوصول إلى الأدوات الاحترافية بكل سهولة، ويمكنهم أيضًا استئجارها لمدة أسبوع.