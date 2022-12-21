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آبل تطلق ماك برو الجديد بميزات أقوى

2022-12-21 الساعة 11:10
آبل تطلق ماك برو الجديد بميزات أقوى
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة آبل جهازين مدعومين من سلسلة شرائح Silicon M2 الجديدة، والآن تعمل الشركة على إصدارات MacBook جديدة مع شرائح M2 أكثر قوة.

خصائص ماك برو

وأوضح تقرير، صادر عن Mark Gurman من بلومبرج، أنه يمكن إطلاق جهاز MacBook Pro ذو حجم 14 بوصة و MacBook Pro  ذو حجم 16 بوصة في أوائل عام 2023، مع شرائح M2 Pro و M2 Max..

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وكان من المتوقع أن تصل إصدارات MacBook Pro الجديدة رسميًا هذا العام، لكن تم تأخير الإطلاق بسبب مسائل داخلية، ويبدو الآن أن الشركة قد أصلحت أخيرًا أيًا كانت المشكلة وتستعد لإطلاق الأجهزة في أوائل العام المقبل. ولا يوجد تاريخ إطلاق محدد متاح لإصدارات MacBook Pro الجديدة، لكن هناك توقعات بإطلاقهما في شهر مارس من عام 2023.

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